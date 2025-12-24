Opération Comptage des Oiseaux de Jardins, Nantes et communes de la métropole Nantes
Opération Comptage des Oiseaux de Jardins, Nantes et communes de la métropole Nantes samedi 24 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-25 00:00 –
Gratuit : non Tout public
Cette année, le comptage des oiseaux de jardins aura lieu le week-end des 24 et 25 janvier 2026. Cette opération de sciences participatives propose à tous ceux et toutes celles qui le souhaitent de compter pendant une heure les oiseaux de leur jardin ou d’un parc proche. Les résultats sont à envoyer à Bretagne Vivante et permet d’allier sensiblisation du public et suivi des populations d’oiseaux au fil des années. Retrouvez toutes les informations pour participer au comptage sur www.bretagne-vivante.org/decouverte-de-la-nature/comptage-oiseaux-des-jardins
Nantes et communes de la métropole Nantes 44000
https://www.bretagne-vivante.org/decouverte-de-la-nature/comptage-oiseaux-des-jardins/
