Opération coup de coeur ❤️ Crépy-en-Valois

1 Rue Thiers Crépy-en-Valois Oise

Gratuit

Début : 2026-02-04 15:00:00

fin : 2026-02-04 16:00:00

2026-02-04 2026-02-07

✒️ Lors de nos ateliers écriture, rédigez une notule sur votre livre préféré et participez à notre vitrine collaborative.

Mercredi 4 février

Samedi 7 février

de 15h à 16h

✒️ Lors de nos ateliers écriture, rédigez une notule sur votre livre préféré et participez à notre vitrine collaborative.

Mercredi 4 février

Samedi 7 février

de 15h à 16h

1 Rue Thiers Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

English :

at our writing workshops, write a review of your favorite book and take part in our collaborative showcase.

? Wednesday, February 4

? Saturday, February 7

? 3 to 4 pm

Free

