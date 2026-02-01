Opération coup de coeur ❤️ Crépy-en-Valois
Opération coup de coeur ❤️ Crépy-en-Valois mercredi 4 février 2026.
Opération coup de coeur ❤️
1 Rue Thiers Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 15:00:00
fin : 2026-02-04 16:00:00
Date(s) :
2026-02-04 2026-02-07
✒️ Lors de nos ateliers écriture, rédigez une notule sur votre livre préféré et participez à notre vitrine collaborative.
Mercredi 4 février
Samedi 7 février
de 15h à 16h
Gratuit
✒️ Lors de nos ateliers écriture, rédigez une notule sur votre livre préféré et participez à notre vitrine collaborative.
Mercredi 4 février
Samedi 7 février
de 15h à 16h
Gratuit .
1 Rue Thiers Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
at our writing workshops, write a review of your favorite book and take part in our collaborative showcase.
? Wednesday, February 4
? Saturday, February 7
? 3 to 4 pm
Free
L’événement Opération coup de coeur ❤️ Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme du Pays de Valois