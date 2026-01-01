Opération Coup de Propre Vernon
Opération Coup de Propre Vernon samedi 24 janvier 2026.
Opération Coup de Propre
Place Louise Michel Vernon Eure
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24 12:00:00
2026-01-24
La ville de Vernon vous propose une action pour un environnement plus propre et agréable. Rejoignez-nous le samedi 24 janvier 2026 de 10h à 12h Quartier des Douers, place Louise Michel. .
Place Louise Michel Vernon 27200 Eure Normandie
English : Opération Coup de Propre
