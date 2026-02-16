OPÉRATION CRÊPES salle des fêtes Edouard Suire Oyré

OPÉRATION CRÊPES

salle des fêtes Edouard Suire 3 route de Leugny Oyré Vienne

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

C’est le moment de se faire plaisir tout en soutenant les projets de l’APE au profit des enfants.

Merci de déposer vos bons de commande avant le **Vendredi 6 Mars** dans la boîte aux lettres de l’APE (à l’entrée de l’école)

Vous pourrez récupérer votre commande le **samedi 14 Mars de 10h30 à 12h00** à la salle des fêtes de Oyré

Nous comptons sur votre soutien et votre gourmandise.

1x Crêpe 1.50€

6x Crêpes 7€

12x Crêpes 12€ .

salle des fêtes Edouard Suire 3 route de Leugny Oyré 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine ape.oyre@gmail.com

English : OPÉRATION CRÊPES

