OPÉRATION CRÊPES salle des fêtes Edouard Suire Oyré

C’est le moment de se faire plaisir tout en soutenant les projets de l’APE au profit des enfants.
Merci de déposer vos bons de commande avant le **Vendredi 6 Mars** dans la boîte aux lettres de l’APE (à l’entrée de l’école)
Vous pourrez récupérer votre commande le **samedi 14 Mars de 10h30 à 12h00** à la salle des fêtes de Oyré
Nous comptons sur votre soutien et votre gourmandise.
1x Crêpe 1.50€
6x Crêpes 7€
12x Crêpes 12€ .
salle des fêtes Edouard Suire 3 route de Leugny Oyré 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine ape.oyre@gmail.com
