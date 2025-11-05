Opération Cyclistes, brillez ! Montbéliard

Opération Cyclistes, brillez !

Passerelle du Près-la-Rose Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 16:00:00

fin : 2025-11-05 18:00:00

Date(s) :

2025-11-05

Avec les jours qui raccourcissent et le passage à l’heure d’hiver, il est important de bien voir et d’être bien vu !

Comme chaque année, les associations Unis Vers Selle et VéloCité organisent deux moments de sensibilisation pour vous aider à mieux comprendre l’intérêt d’un bon éclairage et faire le diagnostic de votre équipement actuel.

Rendez-vous

– le mercredi 5 novembre 2025 sur la passerelle du Près-la-Rose de Montbéliard de 16h à 18h

– le vendredi 7 novembre 2025 sur le parvis de la gare de Montbéliard de 16h à 18h .

Passerelle du Près-la-Rose Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté montbeliard@fub.fr

