Opération Cyclistes, brillez ! Montbéliard

Opération Cyclistes, brillez !
Passerelle du Près-la-Rose Montbéliard Doubs
Début : 2025-11-05 16:00:00
fin : 2025-11-05 18:00:00
Avec les jours qui raccourcissent et le passage à l’heure d’hiver, il est important de bien voir et d’être bien vu !
Comme chaque année, les associations Unis Vers Selle et VéloCité organisent deux moments de sensibilisation pour vous aider à mieux comprendre l’intérêt d’un bon éclairage et faire le diagnostic de votre équipement actuel.
– le mercredi 5 novembre 2025 sur la passerelle du Près-la-Rose de Montbéliard de 16h à 18h
– le vendredi 7 novembre 2025 sur le parvis de la gare de Montbéliard de 16h à 18h .
Passerelle du Près-la-Rose Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté montbeliard@fub.fr
