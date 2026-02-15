Opération de baguage d’oiseaux à Brussey

Brussey Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Opération scientifique appelée STOC-capture et visant, par le principe de capture-recapture, à fournir une estimation des tendances démographiques des passereaux les plus communs de nos campagnes.

Installation de la station de baguage à la maison de la nature de Brussey de 14 h à 16 h le premier jour, puis baguage jusqu’à la nuit (prévoir les bottes, la lampe frontale et le repas tiré du sac). Le lendemain, baguage dès le lever du jour jusqu’à midi, puis rangement. Ce suivi est une étude demandée par le CRBPO (Centre de recherches sur la biologie des populations d’oiseaux) et les participants intéressés sont invités à s’inscrire comme aide bagueur auprès des responsables. Inscription via florian.lepaul@laposte.net 06 45 71 83 40 ou via pierrepiotte@orange.fr 03 81 80 27 66. Places limitées afin d’éviter un afflux trop important de personnes pouvant perturber la nidification des oiseaux. .

Brussey 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Opération de baguage d’oiseaux à Brussey

L’événement Opération de baguage d’oiseaux à Brussey Brussey a été mis à jour le 2026-02-12 par DESTINATION 70