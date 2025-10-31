Opération de Broyage des végétaux à domicile Direction des Quartiers Ouest Rennes

Opération de Broyage des végétaux à domicile Direction des Quartiers Ouest Rennes vendredi 31 octobre 2025.

vous souhaitez faire broyer vos végétaux à domicile avec vos voisins ou des connaissances ?

**Rennes Métropole organise des opérations de broyage des végétaux** à domicile. Les branches broyées sont une ressource précieuse pour votre jardin : elles peuvent être utilisées comme paillage ou ajoutées en matière sèche dans votre composteur.

. Il est pour les habitants.♻️ Une manière simple de récupérer du broyat pour son jardin et son composteur ! Sur inscription.

́ ́ ̀ :

✅ à l’opération (parlez-en à vos voisins !),

✅ l’accès au terrain est d’ . (passage du broyeur),

✅ volume : peuvent être broyés par opération,

✅ la zone prévue pour le broyeur est d’ ²

✅ ́ ́ ́ : tous types de tailles de haies, branches de 1 à 10 cm de diamètre (! les branches < 1 cm passent sous la tondeuse) ❌ ́ : feuilles, tonte de gazon, souches, espèces exotiques (ex bambous), mûrier, planches de bois. Pour s'inscrire, c'est très simple, . / Pour tout renseignements complémentaire : [https://dechets.metropole.rennes.fr/reduire-vos-dechets-au-jardin/](https://dechets.metropole.rennes.fr/reduire-vos-dechets-au-jardin/) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2025-10-31T08:00:00.000+01:00 Fin : 2025-10-31T08:30:00.000+01:00 1 Direction des Quartiers Ouest 39 rue Jules Lallemand Cleunay - Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine