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Opération de broyage et sensibilisation au compostage Déchetterie de Carquefou – Carquefou

vendredi 16 octobre 2026 · Déchetterie de Carquefou - · Carquefou

Opération de broyage et sensibilisation au compostage Déchetterie de Carquefou – Carquefou

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Déchetterie de Carquefou -
Adresse
Route du Prouzeau
Ville
44470 Carquefou
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Accès libre Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat !

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-16 14:00 – 16:30
Gratuit : oui Accès libre Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat ! Tout public 

Nos jardins ont de la ressource !Broyage, paillage et compostage font bon ménage au jardin. Venez rencontrer l’équipe de Compostri lors des opérations de broyage sur la métropole du 25 septembre au 4 décembre.Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat et de nombreux conseils !

Déchetterie de Carquefou – Carquefou 44470
https://compostri.fr/actualites/operation-de-broyage-des-vegetaux-automne-2026/


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