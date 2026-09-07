Opération de broyage et sensibilisation au compostage, Salle festive des Pierres Blanches, Saint-Jean-de-Boiseau
vendredi 2 octobre 2026 · Salle festive des Pierres Blanches · Saint-Jean-de-Boiseau
Informations pratiques
Opération de broyage et sensibilisation au compostage Vendredi 2 octobre, 10h30, 13h30 Salle festive des Pierres Blanches Loire-Atlantique
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:30:00+02:00 – 2026-10-02T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T13:30:00+02:00 – 2026-10-02T16:30:00+02:00
Nos jardins ont de la ressource !
Broyage, paillage et compostage font bon ménage au jardin.
Venez rencontrer l’équipe de Compostri lors des opérations de broyage sur la métropole du 25 septembre au 4 décembre.
Apportez vos branchages (max 8 cm de diamètre) et repartez avec le broyat et de nombreux conseils !
Salle festive des Pierres Blanches rue des Pierres Blanches, Saint-Jean-de-Boiseau Saint-Jean-de-Boiseau 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://compostri.fr/actualites/operation-de-broyage-des-vegetaux-automne-2026/ »}]
Opération broyage compost
Compostri