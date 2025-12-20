Opération de Ferme en Ferme à la ferme de la Baraudière

La Baraudière Méobecq Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Cet événement se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Les fermes participantes, engagées dans une démarche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand public. Les agriculteurs vous feront découvrir leurs fermes, leurs activités et déguster leurs produits. Suivez l’épouvantail !Familles

Le Clos de la Fosse aux Loups, ferme familiale, vous plonge au cœur de la vie d’éleveur de bovins, moutons et chevaux, dans le respect des animaux et de la biodiversité. Vente de viande sur réservation, produits locaux et régionaux dans notre boutique et séjours à la ferme pour vivre l’agriculture autrement ! .

La Baraudière Méobecq 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 7 88 28 67 17 contact@leclosdelafosseauxloups.fr

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English :

This event takes place every year on the last weekend of April. The participating farms, committed to a Sustainable Agriculture approach, open their doors to the general public. The farmers will let you discover their farms, their activities and taste their products. Follow the scarecrow!

L’événement Opération de Ferme en Ferme à la ferme de la Baraudière Méobecq a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne