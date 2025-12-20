Opération de Ferme en Ferme à la ferme de la Caillonnière

10 La Caillonnière Méobecq Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Cet événement se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Les fermes participantes, engagées dans une démarche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand public. Les agriculteurs vous feront découvrir leurs fermes, leurs activités et déguster leurs produits. Suivez l’épouvantail !Familles

Jeunes installés, nous vous accueillons dans notre petite ferme berrichonne. Nous y élevons 70 chèvres en agriculture biologique et transformons le lait en fromages: Valençay AOP, Sainte-Maure-de-Touraine AOP ou encore tomme de chèvre. Venez rencontrer les chèvres, comprendre la fabrication des fromages et surtout, les déguster ! En fonction de la météo, dégustation de glaces et/ou crêpes au lait de chèvre. .

10 La Caillonnière Méobecq 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 17 81 61 03 fermedelacaillonniere@gmail.com

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English :

This event takes place every year on the last weekend of April. The participating farms, committed to a Sustainable Agriculture approach, open their doors to the general public. The farmers will let you discover their farms, their activities and taste their products. Follow the scarecrow!

L’événement Opération de Ferme en Ferme à la ferme de la Caillonnière Méobecq a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Brenne