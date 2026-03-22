Opération de Ferme en Ferme à la ferme de la Maison Neuve

La Maison Neuve Azay-le-Ferron Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Cet événement se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Les fermes participantes, engagées dans une démarche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand public. Les agriculteurs vous feront découvrir leurs fermes, leurs activités et déguster leurs produits. Suivez l’épouvantail !Familles

Entreprise familiale située sur la commune d’Azay-le-Ferron, nous transformons depuis peu nos récoltes sur le site familial. Vous découvrirez nos méthodes de mouture sur moulin à meule de pierre, ainsi que notre pressage d’huile à froid ! Découvertes des graines: quiz observation de différentes graines. Découverte du circuit de préparation des graines à la transformation (nettoyage…). Démonstration de pressage d’huile. Démonstration de mouture de farine. .

La Maison Neuve Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 44 34 17 51 laurelavergne28@gmail.com

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English :

This event takes place every year on the last weekend of April. The participating farms, committed to a Sustainable Agriculture approach, open their doors to the general public. The farmers will let you discover their farms, their activities and taste their products. Follow the scarecrow!

L’événement Opération de Ferme en Ferme à la ferme de la Maison Neuve Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne