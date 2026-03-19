Opération de Ferme en Ferme à la Ferme de Laleuf

Laleuf Chalais Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Cet événement se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Les fermes participantes, engagées dans une démarche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand public. Les agriculteurs vous feront découvrir leurs fermes, leurs activités et déguster leurs produits. Suivez l’épouvantail !Familles

À la ferme de Laleuf, nous pratiquons une apiculture qui favorise le bien-être des abeilles avant leur productivité. Nos ruchers sont sédentaires, installés sur la ferme et à moins de 5km aux alentours où nous leurs trouvons des zones naturelles et préservées, riches en diversité. Venez découvrir le travail de l’apiculteur, en apprendre plus sur la vie des abeilles, visiter les locaux de transformation, déguster les différentes douceurs élaborées à la ferme. .

Laleuf Chalais 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 61 37 monnetpascal1971@gmail.com

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English :

This event takes place every year on the last weekend of April. The participating farms, committed to a Sustainable Agriculture approach, open their doors to the general public. The farmers will let you discover their farms, their activities and taste their products. Follow the scarecrow!

L’événement Opération de Ferme en Ferme à la Ferme de Laleuf Chalais a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Brenne