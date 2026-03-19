Opération de Ferme en Ferme à la Piloterie

La Piloterie Rivarennes Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Cet événement se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Les fermes participantes, engagées dans une démarche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand public. Les agriculteurs vous feront découvrir leurs fermes, leurs activités et déguster leurs produits. Suivez l’épouvantail !Familles

Petite ferme dans un environnement préservé, dans laquelle pâture librement un petit troupeau de chèvres de race Poitevine (race ancienne et menacée). Quelques ruches sont implantées dans les prairies. Atelier de fromagerie, de miellerie et de savonnerie.

Restauration possible: planche apéro, assiette de fromage, desserts de la ferme. atelier Autour de la ruche le samedi (16h) et le dimache matin (11h). Parcours libre les plantes en élevage. .

La Piloterie Rivarennes 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 69 07 69 fromagerielapiloterie@gmail.com

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English :

This event takes place every year on the last weekend of April. The participating farms, committed to a Sustainable Agriculture approach, open their doors to the general public. The farmers will let you discover their farms, their activities and taste their products. Follow the scarecrow!

L’événement Opération de Ferme en Ferme à la Piloterie Rivarennes a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Brenne