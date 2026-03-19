Opération de Ferme en Ferme à l’EARL Ferme de Bray

Bray Martizay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Cet événement se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Les fermes participantes, engagées dans une démarche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand public. Les agriculteurs vous feront découvrir leurs fermes, leurs activités et déguster leurs produits. Suivez l’épouvantail !Familles

Ferme caprine avec transformation du lait en Pouligny-Saint-Pierre AOP et Sainte-Maure-de-Touraine AOP. .

Bray Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 64 83 72 09 fermedebray@hotmail.fr

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English :

This event takes place every year on the last weekend of April. The participating farms, committed to a Sustainable Agriculture approach, open their doors to the general public. The farmers will let you discover their farms, their activities and taste their products. Follow the scarecrow!

L’événement Opération de Ferme en Ferme à l’EARL Ferme de Bray Martizay a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Brenne