Opération de Ferme en Ferme au Grand Baratte

Le Moulin de Baratte Méobecq Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Cet événement se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Les fermes participantes, engagées dans une démarche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand public. Les agriculteurs vous feront découvrir leurs fermes, leurs activités et déguster leurs produits. Suivez l’épouvantail !Familles

Un mode d’élevage unique en région Centre avec des centaines de grandes oreilles gambadant dans les prés. Le lapin bio c’est de l’herbe, du foin et du grain (pas d’antibiotique ni d’hormones), le respect des saisons et bien d’autres choses que je vous ferai découvrir lors de votre visite à la ferme. Depuis mai 2025 un nouvel atelier est présent sur la ferme, j’élève des Poules Noires du Berry, race ancienne et locale à croissance lente. .

Le Moulin de Baratte Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 08 17 07 fermedebaratte@gmail.com

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English :

This event takes place every year on the last weekend of April. The participating farms, committed to a Sustainable Agriculture approach, open their doors to the general public. The farmers will let you discover their farms, their activities and taste their products. Follow the scarecrow!

L’événement Opération de Ferme en Ferme au Grand Baratte Méobecq a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Brenne