Opération de nettoyage citoyen sur la Dune du Letty Plage du Letty Dunes de Mousterlin Bénodet

Opération de nettoyage citoyen sur la Dune du Letty

Plage du Letty Dunes de Mousterlin Parking Route du Letty Bénodet Finistère

Début : 2026-03-29 09:30:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

2026-03-29

Une opération de nettoyage citoyen est organisée sur la plage du Letty par Miss Aqua Planet le 29 mars 2026.

Informations essentielles

• Date Dimanche 29 mars 2026

• Horaires 9h30 12h00

• Lieu Dune du Letty (secteur Bénodet & Fouesnant)

• Public Tout public, familles bienvenues

• Inscription https://docs.google.com/forms/d/1B96bSiD48xPthBtRy6mgqVEyG0my_f5EAvkbIjhGKg8

• Contact Vanessa Le Mignon 06 62 63 91 99 .

+33 6 62 63 91 99

