OPÉRATION DE NETTOYAGE Frontignan dimanche 19 octobre 2025.

Frontignan Hérault

Début : 2025-10-19

2025-10-19

Organisée par le comité habitants de La Peyrade, en partenariat avec la ville de Frontignan la Peyrade, Sète Agglopôle Méditerranée et les associations locales.

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 33

English :

Organized by the Comité habitants de La Peyrade, in partnership with the town of Frontignan la Peyrade, Sète Agglopôle Méditerranée and local associations.

German :

Organisiert vom Comité habitants de La Peyrade in Partnerschaft mit der Stadt Frontignan la Peyrade, Sète Agglopôle Méditerranée und den örtlichen Vereinen.

Italiano :

Organizzato dal comitato dei residenti di La Peyrade, in collaborazione con il comune di Frontignan la Peyrade, Sète Agglopôle Méditerranée e le associazioni locali.

Espanol :

Organizado por el comité de vecinos de La Peyrade, en colaboración con la ciudad de Frontignan la Peyrade, Sète Agglopôle Méditerranée y las asociaciones locales.

