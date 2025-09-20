Opération de ramassage à Macau Macau

/UNE JOURNÉE POUR UNE PLANÈTE SANS DÉCHETS OPÉRATION DE RAMASSAGE CLEANUP DAY

Samedi 20 septembre 2025, la Ville de Macau s’engage pour la Journée mondiale du nettoyage de notre planète!

Rendez-vous à la mairie de 10h à 12h

Venez nombreux pour participer à cette action citoyenne et contribuer à un environnement plus propre.

Équipement recommandé (si vous en avez)

– Gants anti-coupures ou de jardinage

– Vêtements et chaussures adaptés

– Gilet de sécurité

Une action de propreté et de respect de la nature !

Plus d’infos https://worldcleanupday.fr .

Mairie de Macau Macau 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 88 42 11

