Opération de ramassage à Macau Macau

/UNE JOURNÉE POUR UNE PLANÈTE SANS DÉCHETS OPÉRATION DE RAMASSAGE CLEANUP DAY
Samedi 20 septembre 2025, la Ville de Macau s’engage pour la Journée mondiale du nettoyage de notre planète!
Rendez-vous à la mairie de 10h à 12h
Venez nombreux pour participer à cette action citoyenne et contribuer à un environnement plus propre.
Équipement recommandé (si vous en avez)
– Gants anti-coupures ou de jardinage
– Vêtements et chaussures adaptés
– Gilet de sécurité
Une action de propreté et de respect de la nature !
Plus d’infos https://worldcleanupday.fr .
Mairie de Macau Macau 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 88 42 11
