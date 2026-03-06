Opération de ramassage de déchets 2, rue de Kerrot 29660 Carantec

Opération de ramassage de déchets

2, rue de Kerrot 29660 2 Rue de Kerrot Carantec Finistère

Début : 2026-03-06 13:45:00

fin : 2026-03-08 16:00:00

2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08

Dans le cadre de l’opération nationale de ramassage des déchets, les jardiniers en herbe recherchent des bénévoles de tous les âges.

Les vendredi et samedi distribution de sacs, de gilets et de gants aux volontaires qui acceptent de collecter les déchets en toute autonomie à Carantec pour le samedi et dimanche

Le dimanche Rendez à 13h45 au Jardin partagé et jusqu’à 16h nettoyage du bourg par les enfants accompagnés par les bénévoles et les jardiniers en herbe. Selon le nombre de volontaires, nettoyage d’autres endroits

à 16, le dimanche, pesée des déchets et goûter offert à tous les bénévoles ! .

2, rue de Kerrot 29660 2 Rue de Kerrot Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 26 26 51 74

