Opération départementale de collecte de déchets La voie verte Tréméoc
samedi 26 septembre 2026 · Tréméoc
Informations pratiques
Tréméoc
Opération départementale de collecte de déchets La voie verte
Rue de l’école Tréméoc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Agissons ensemble pour préserver notre environnement !
Le Département organise, les 25 et 26 septembre 2026, une grande opération de ramassage des déchets sur l’ensemble de son territoire.
Le groupe partira de l’école et prendra la direction de la voie verte;
Équipements à prévoir bottes ou chaussures de randonnée.
Sans inscription. .
Rue de l’école Tréméoc 29120 Finistère Bretagne +33 6 20 70 20 55
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English :
L’événement Opération départementale de collecte de déchets La voie verte Tréméoc a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Destination Pays Bigouden
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