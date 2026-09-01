Informations pratiques

Tréméoc

Opération départementale de collecte de déchets La voie verte

Rue de l’école Tréméoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Agissons ensemble pour préserver notre environnement !

Le Département organise, les 25 et 26 septembre 2026, une grande opération de ramassage des déchets sur l’ensemble de son territoire.

Le groupe partira de l’école et prendra la direction de la voie verte;

Équipements à prévoir bottes ou chaussures de randonnée.

Sans inscription. .

Rue de l’école Tréméoc 29120 Finistère Bretagne +33 6 20 70 20 55

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English :

L’événement Opération départementale de collecte de déchets La voie verte Tréméoc a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Destination Pays Bigouden