Opération éco-citoyenne « En Levet les déchets »

Place du 8 Mai Levet Cher

La municipalité organise une nouvelle matinée éco-citoyenne pour une ville et une nature plus propre !

Munis de gants, gilet fluo et de chaussures adaptées, rendez-vous devant la mairie de Levet pour cette opération nettoyage des rues. L’édition précédente, c’est environ 100kg de déchets qui ont été ramassés par des levetois de tous âges. .

Place du 8 Mai Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 25 30 25 mairiedelevet@gmail.com

English :

For the 5th consecutive year, the municipality is organizing an eco-citizen morning for a cleaner city and nature!

German :

Im fünften Jahr in Folge organisiert die Stadtverwaltung einen Öko-Bürgermorgen für eine sauberere Stadt und Natur!

Italiano :

Per il quinto anno consecutivo, il Comune organizza una mattinata ecologica per contribuire a mantenere la città e la campagna più pulite!

Espanol :

Por quinto año consecutivo, el ayuntamiento organiza una mañana eco-ciudadana para ayudar a mantener nuestra ciudad y nuestro campo más limpios

