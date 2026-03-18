Opération escargots

Mézangers Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:00:00

fin : 2026-04-23 12:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Chasse à l’escargot !

Qui pointe le bout de ses tentacules, une fois la pluie finie ? C’est l’escargot. Bien décidé à sortir de sa coquille pour aller à votre rencontre et vous raconter sa vie. À la fin de l’animation, vous saurez tout sur ce drôle de mollusque.

Accessible aux enfants dès 6 ans accompagnés et aux PMR. Bottes indispensables.

Inscription auprès du Centre permanent d’initiatives pour l’environnement Mayenne .

Mézangers 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62

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English :

Snail hunt!

L’événement Opération escargots Mézangers a été mis à jour le 2026-03-18 par CDT53