Opération escargots Neuvy-sur-Barangeon
Opération escargots Neuvy-sur-Barangeon mercredi 15 avril 2026.
Opération escargots
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 16:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-29
Découvrez les escargots et comment les compter dans le cadre des sciences participatives Opération escargots.
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65
English :
Find out more about snails and how to count them as part of the Opération escargots participative science program.
