Opération escargots

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher

Découvrez les escargots et comment les compter dans le cadre des sciences participatives Opération escargots.

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65

English :

Find out more about snails and how to count them as part of the Opération escargots participative science program.

