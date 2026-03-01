Opération Estran

3 Route des Salines Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Opération de ramassage des déchets sur le chemin du littoral à Meschers sur gironde.

English :

Waste collection operation on the coastal path at Meschers sur Gironde.

L’événement Opération Estran Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-03-05 par Royan Atlantique