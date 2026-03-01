Opération Estran Meschers-sur-Gironde
Opération Estran Meschers-sur-Gironde samedi 21 mars 2026.
Opération Estran
3 Route des Salines Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Opération de ramassage des déchets sur le chemin du littoral à Meschers sur gironde.
English :
Waste collection operation on the coastal path at Meschers sur Gironde.
L’événement Opération Estran Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-03-05 par Royan Atlantique