Opération Forêt propre Blangy-sur-Bresle

Opération Forêt propre

Aire d’accueil du Poteau maître Jean Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Début : 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-03-21 16:30:00

2026-03-21

Au programme

9h00 Rendez-vous au Poteau Maître Jean Un pot d’accueil sera offert aux participants par l’ONF

9h à 12h Atelier micromammifères en compagnie de Vincent POIRIER

Un kit de gants et sacs poubelles seront remis à chaque participants.

Veuillez emporter un pique-nique pour votre pause repas du midi.

Quelques recommandations

– Pas d’animaux de compagnie.

– Portez des chaussures et vêtements adaptés à cette journée.

Retour des participants vers 16h30 Pot de départ offert par l’ONF

Animation ouverte à tous les volontaires

Infos 02 32 81 68 70 02 35 17 61 09 .

