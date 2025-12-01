Opération Forêt propre Blangy-sur-Bresle
Opération Forêt propre Blangy-sur-Bresle samedi 21 mars 2026.
Aire d’accueil du Poteau maître Jean Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime
Début : 2026-03-21 09:00:00
fin : 2026-03-21 16:30:00
2026-03-21
Au programme
9h00 Rendez-vous au Poteau Maître Jean Un pot d’accueil sera offert aux participants par l’ONF
9h à 12h Atelier micromammifères en compagnie de Vincent POIRIER
Un kit de gants et sacs poubelles seront remis à chaque participants.
Veuillez emporter un pique-nique pour votre pause repas du midi.
Quelques recommandations
– Pas d’animaux de compagnie.
– Portez des chaussures et vêtements adaptés à cette journée.
Retour des participants vers 16h30 Pot de départ offert par l’ONF
Animation ouverte à tous les volontaires
Infos 02 32 81 68 70 02 35 17 61 09 .
Aire d’accueil du Poteau maître Jean Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 17 61 09 tourisme@cciabb.fr
