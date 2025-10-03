Opération gratuité Bibliothèque Georges Brassens Chambéry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

À l’occasion de Biblis en folie, les deux bibliothèques municipales de Chambéry – la médiathèque Jean-Jacques Rousseau et la bibliothèque Georges Brassens – proposent une inscription gratuite valable un an, pour toute inscription ou réinscription effectuée les 3 ou 4 octobre.

Avec votre carte, vous pouvez emprunter livres, revues, CD, DVD, jeux vidéo (jusqu’à 25 documents par bibliothèque pour 28 jours), accéder aux ressources en ligne (cours en ligne, musique, presse) et aux espaces numériques. Profitez-en !

Bibliothèque Georges Brassens 401 Rue du pré de l’âne 73000 Chambéry Chambéry 73000 Chambéry-le-Haut Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479722581 http://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery

Biblis en folie 2025

