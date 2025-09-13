Opération « J’aime la Loire Propre » Sur les bords de Loire Neuvy-sur-Loire

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

2025-09-13

Comme chaque année, venez participer à l’opération « J’aime la Loire Propre ! », dans un esprit de convivialité. La municipalité de Neuvy-sur-Loire et la société de chasse vous donnent rendez-vous sur la Passerelle à Neuvy-sur-Loire à 9h (verre de l’amitié et friandises offerts en fin de matinée). .

Sur les bords de Loire Passerelle du quai de Loire Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 20 33

