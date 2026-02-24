Opération J’aime la Loire Propre Sur les bords de Loire Neuvy-sur-Loire

Opération J’aime la Loire Propre

Comme chaque année, venez participer à l’opération J’aime la Loire Propre ! , dans un esprit de convivialité. La municipalité de Neuvy-sur-Loire et la Société de Chasse vous donnent rendez-vous sur la Passerelle de la Vrille à Neuvy-sur-Loire à 9h. Verre de l’amitié accompagné de mets réalisés par la Société de Chasse, offerts en fin de matinée. .

Sur les bords de Loire Passerelle du quai de Loire Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 20 33

