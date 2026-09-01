samedi 19 septembre 2026 · Sur les bords de Loire · Neuvy-sur-Loire

Informations pratiques

Neuvy-sur-Loire

Opération « J’aime la Loire Propre »

Sur les bords de Loire Passerelle du quai de Loire Neuvy-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Comme chaque année, venez participer à l’action citoyenne « J’aime la Loire Propre ! », dans un esprit de convivialité. La municipalité de Neuvy-sur-Loire et la Société de Chasse vous donnent rendez-vous vers la passerelle du quai de Loire, à Neuvy-sur-Loire, à 9h. Verre de l’amitié offert en fin de matinée. .

Sur les bords de Loire Passerelle du quai de Loire Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 20 33

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English : Opération « J’aime la Loire Propre »

L’événement Opération « J’aime la Loire Propre » Neuvy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-07 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme