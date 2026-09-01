Opération « J’aime la Loire Propre » Sur les bords de Loire Neuvy-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Sur les bords de Loire · Neuvy-sur-Loire
Informations pratiques
Neuvy-sur-Loire
Opération « J’aime la Loire Propre »
Sur les bords de Loire Passerelle du quai de Loire Neuvy-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Comme chaque année, venez participer à l’action citoyenne « J’aime la Loire Propre ! », dans un esprit de convivialité. La municipalité de Neuvy-sur-Loire et la Société de Chasse vous donnent rendez-vous vers la passerelle du quai de Loire, à Neuvy-sur-Loire, à 9h. Verre de l’amitié offert en fin de matinée. .
Sur les bords de Loire Passerelle du quai de Loire Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 20 33
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English : Opération « J’aime la Loire Propre »
L’événement Opération « J’aime la Loire Propre » Neuvy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-07 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme