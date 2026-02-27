Opération J’aime la nature propre Salle multisports Tréméoc
Salle multisports Rue de l’Ecole Tréméoc Finistère
Début : 2026-03-07
Rendez-vous pour une grande action de nettoyage des espaces naturels à l’occasion de la 2ème édition de l’opération J’aime la nature propre en Finistère !
Au programme
– Ramassage des déchets sur les sites identifiés avec les partenaires locaux
– Sensibilisation à la préservation de l’environnement
– Mise en valeur de l’engagement des bénévoles et actions locales
L’’événement est ouvert à tous habitants, chasseurs, familles, associations, écoles…
À l’initiative de la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) et financé par l’Office Français de la biodiversité (OFB). .
