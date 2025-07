Opération « J’aime ma plage » Plage centrale Moliets-et-Maa

Opération « J’aime ma plage » Plage centrale Moliets-et-Maa dimanche 13 juillet 2025.

Opération « J’aime ma plage »

Plage centrale Avenue de l’Océan Moliets-et-Maa Landes

Le Trisélectops aime sa plage

Une fable écologique basée sur le théâtre d’objet : un spectacle visuel, une déambulation d’une marionnette géante, une histoire à différents niveaux de lecture, un jeu théâtral décalé, une durée de 30 minutes intégrant l’échange avec les spectateurs.

Une fable écologique burlesque et poétique basée sur le théâtre d’objet : un spectacle visuel avant tout, une déambulation d’une marionnette géante représentant un animal imaginaire se nourrissant de tous les déchets qu’il trouve, une histoire à différents niveaux de lecture et le détournement d’objets, offrant une force d’évocation suffisante pour comprendre le message, un jeu théâtral décalé et des situations burlesques, laissant place au rire et à la légèreté, une durée de 30 minutes intégrant l’échange avec les spectateurs. .

Plage centrale Avenue de l’Océan Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine

English :

« Le Trisélectops loves his beach?

An ecological fable based on object theater: a visual show, a giant puppet on the move, a story with different reading levels, an offbeat theatrical performance, and a 30-minute running time that includes an exchange with the audience.

German : Opération « J’aime ma plage »

« ?Der Triselectops liebt seinen Strand?

Eine ökologische Fabel, die auf dem Objekttheater basiert: ein visuelles Spektakel, eine Wanderung einer riesigen Marionette, eine Geschichte auf verschiedenen Leseebenen, ein schräges Theaterspiel, eine Dauer von 30 Minuten, die den Austausch mit den Zuschauern einschließt.

Italiano :

« Le Trisélectops ama la sua spiaggia?

Una favola ecologica basata sul teatro degli oggetti: uno spettacolo visivo, una marionetta gigante in movimento, una storia che può essere letta a diversi livelli, una performance teatrale fuori dagli schemi e una durata di 30 minuti che include una discussione con il pubblico.

Espanol : Opération « J’aime ma plage »

« Le Trisélectops ama su playa?

Una fábula ecológica basada en el teatro de objetos: un espectáculo visual, una marioneta gigante en movimiento, una historia que puede leerse en diferentes niveles, una representación teatral fuera de lo común y una duración de 30 minutos que incluye un debate con el público.

