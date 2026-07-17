Opération J’aime ma plage Plage centrale Moliets-et-Maa

Informations pratiques

Moliets-et-Maa

Opération J’aime ma plage

Plage centrale Avenue de l’Océan Moliets-et-Maa Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le Trisélectops aime sa plage

Une fable écologique basée sur le théâtre d’objet : un spectacle visuel, une déambulation d’une marionnette géante, une histoire à différents niveaux de lecture, un jeu théâtral décalé, une durée de 30 minutes intégrant l’échange avec les spectateurs.

Le Trisélectops aime sa plage

Une fable écologique burlesque et poétique basée sur le théâtre d’objet : un spectacle visuel avant tout, une déambulation d’une marionnette géante représentant un animal imaginaire se nourrissant de tous les déchets qu’il trouve, une histoire à différents niveaux de lecture et le détournement d’objets, offrant une force d’évocation suffisante pour comprendre le message, un jeu théâtral décalé et des situations burlesques, laissant place au rire et à la légèreté, une durée de 30 minutes intégrant l’échange avec les spectateurs. .

Plage centrale Avenue de l’Océan Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Opération J’aime ma plage

Le Trisélectops loves his beach?

An ecological fable based on object theater: a visual show, a giant puppet on the move, a story with different reading levels, an offbeat theatrical performance, and a 30-minute running time that includes an exchange with the audience.

L’événement Opération J’aime ma plage Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-07-17 par OTI LAS