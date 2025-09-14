Opération Lamala Guebwiller

Opération Lamala

34 rue des Dominicains Guebwiller Haut-Rhin

Samedi 2026-03-21 10:00:00

2026-03-21 17:00:00

2026-03-21

Venez partager votre recette de Lamala et la réaliser.

Vous êtes invités à apporter votre meilleure recette de Lamala et à la cuisiner. Nous enregistrerons votre recette et votre savoir-faire afin de mettre en valeur ce patrimoine immatériel aux Dominicains et au Château de la Neuenbourg.

RDV aux Dominicains de Haute-Alsace à Guebwiller

English :

Come and share your own Lamala recipe.

German :

Kommen Sie und teilen Sie Ihr Lamala-Rezept und führen Sie es aus.

Italiano :

Venite a condividere la vostra ricetta del Lamala e a prepararlo voi stessi.

Espanol :

Ven a compartir tu receta de Lamala y hazla tú mismo.

