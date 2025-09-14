Opération Lamala Guebwiller
Opération Lamala Guebwiller samedi 21 mars 2026.
Opération Lamala
34 rue des Dominicains Guebwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 17:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Venez partager votre recette de Lamala et la réaliser.
Vous êtes invités à apporter votre meilleure recette de Lamala et à la cuisiner. Nous enregistrerons votre recette et votre savoir-faire afin de mettre en valeur ce patrimoine immatériel aux Dominicains et au Château de la Neuenbourg.
RDV aux Dominicains de Haute-Alsace à Guebwiller
Le samedi 21 mars 2026 de 10h à 17h 0 .
34 rue des Dominicains Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est
English :
Come and share your own Lamala recipe.
German :
Kommen Sie und teilen Sie Ihr Lamala-Rezept und führen Sie es aus.
Italiano :
Venite a condividere la vostra ricetta del Lamala e a prepararlo voi stessi.
Espanol :
Ven a compartir tu receta de Lamala y hazla tú mismo.
