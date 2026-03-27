OPÉRATION MON PREMIER PERMIS DE PÊCHE  Florac Trois Rivières

OPÉRATION MON PREMIER PERMIS DE PÊCHE

Plage du Tarnon Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Journée d’animation gratuite à destination des jeunes pêcheurs.

Les jeunes pêcheurs de tout le département sont les bienvenus et en particuliers ceux des villages du secteur cévenol.

Carte de pêche obligatoire ; Nombre de places limité.

Une journée d’animation gratuite à destination des jeunes pêcheurs.

La 3 ème édition de cette opération itinérante à travers le département se déroulera en Sud Lozère, samedi

18 avril 2026 à Florac, début des vacances scolaires. La journée Mon 1 er Permis de Pêche a pour but de

sensibiliser le jeune public à la pratique sportive du loisir pêche dans le respect des milieux aquatiques et

des espèces qui y vivent.

Le matin, les enfants partiront en petits groupes pour un rallye où les attendent 6 épreuves, sous forme de

jeux, sur la connaissance de la réglementation de la pêche, les poissons de nos cours d’eau, les principaux

nœuds, les différents appâts naturels, les règles de bonnes conduites et une épreuve de précision avec

lancers sur cible.

L’après-midi, les jeunes pêcheurs participeront à trois ateliers d’initiation sur les

principales techniques de pêche à la truite : le toc, le lancer et la mouche.

Pour clôturer la journée, tous les enfants recevront un diplôme et partageront un gouter offert par l’association de pêche locale (AAPPMA Florac 4 Rivières). Les jeunes pêcheurs de tout le département sont les bienvenus et en particuliers ceux des villages du secteur cévenol.

Toutes les activités seront encadrées par les animateurs de la Fédération de Pêche et les moniteurs de la

Compagnie des Guides de Pêche de Lozère. Les bénévoles de l’association assureront la surveillance et la

sécurité des enfants et aideront les professionnels dans leur tâche.

Carte de pêche obligatoire ; Nombre de places limité ; Inscription au 04 66 65 36 11

ou par email à accueil@lozerepeche.com .

Plage du Tarnon Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 65 36 11 accueil@lozerepeche.com

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English :

Free event for young anglers.

Young anglers from all over the département are welcome, especially those from villages in the Cévennes region.

Fishing licence required; limited number of places.

L’événement OPÉRATION MON PREMIER PERMIS DE PÊCHE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-03-27 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes