Opération montagne propre Linthal
Opération montagne propre Linthal samedi 18 avril 2026.
Opération montagne propre
route des crêtes Linthal Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 11:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Opération de nettoyage de printemps. Verre de l’amitié pour clôturer la matinée
Les beaux jours arrivent et c’est le moment idéal pour donner un petit coup de pouce à notre nature et nos belles montagnes ! Chaque geste compte, et c’est grâce à la mobilisation de chacun que nous pouvons préserver la beauté de nos paysages.
Le Syndicat Mixte Markstein Grand-Ballon dans le cadre de l’opération Elsass Osterputz, en collaboration avec la Collectivité européenne d’Alsace, vous invite à participer à une grande matinée de nettoyage de notre site le SAMEDI 18 AVRIL 2026 AU MARKSTEIN
Rendez-vous à 9h00 devant la Maison du Markstein
Opération nettoyage de 9h00 à 11h30
Verre de l’amitié pour clôturer la matinée
Venez en famille ou entre amis, plus nous serons nombreux, plus notre action aura d’impact !
Confirmer votre participation et préciser le nombre de participants à charge.mission@smmgb.fr .
route des crêtes Linthal 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 13 66 charge.mission@smmgb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Spring clean-up operation. Glass of friendship to close the morning
L’événement Opération montagne propre Linthal a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller