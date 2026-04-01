Opération montagne propre

route des crêtes Linthal Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 11:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Opération de nettoyage de printemps. Verre de l’amitié pour clôturer la matinée

Les beaux jours arrivent et c’est le moment idéal pour donner un petit coup de pouce à notre nature et nos belles montagnes ! Chaque geste compte, et c’est grâce à la mobilisation de chacun que nous pouvons préserver la beauté de nos paysages.

Le Syndicat Mixte Markstein Grand-Ballon dans le cadre de l’opération Elsass Osterputz, en collaboration avec la Collectivité européenne d’Alsace, vous invite à participer à une grande matinée de nettoyage de notre site le SAMEDI 18 AVRIL 2026 AU MARKSTEIN

Rendez-vous à 9h00 devant la Maison du Markstein

Opération nettoyage de 9h00 à 11h30

Verre de l’amitié pour clôturer la matinée

Venez en famille ou entre amis, plus nous serons nombreux, plus notre action aura d’impact !

Confirmer votre participation et préciser le nombre de participants à charge.mission@smmgb.fr .

route des crêtes Linthal 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 13 66 charge.mission@smmgb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spring clean-up operation. Glass of friendship to close the morning

L’événement Opération montagne propre Linthal a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller