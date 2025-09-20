Opération montagne propre Pourtalet Ossau durable Laruns
Opération montagne propre Pourtalet Ossau durable Laruns samedi 20 septembre 2025.
Opération montagne propre Pourtalet Ossau durable
Col du Pourtalet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Initiative organisée dans le cadre de l’opération « Ossau durable » Agir pour l’environnement commence souvent par des gestes concrets, à portée de main. Quatre ateliers et actions vous invitent sur plusieurs jours à repenser vos habitudes tout en développant des pratiques utiles et responsables. Ce samedi, participez à cette sortie de nettoyage en montagne pour ramasser les déchets abandonnés et redonner sa beauté naturelle à notre territoire. Sur inscription. .
Col du Pourtalet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 23 97 eco-ambassadeur@cc-ossau.fr
English : Opération montagne propre Pourtalet Ossau durable
German : Opération montagne propre Pourtalet Ossau durable
Italiano :
Espanol : Opération montagne propre Pourtalet Ossau durable
L’événement Opération montagne propre Pourtalet Ossau durable Laruns a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées