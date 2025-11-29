Opération Movember Complexe du Vignarès Valréas

Opération Movember

Complexe du Vignarès 36, chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse

Début : 2025-11-29 13:30:00

fin : 2025-11-29 21:00:00

2025-11-29

Manifestation ouverte à toutes et à tous! Au programme: tournoi de handball parents/enfants, animations périphériques, dress code: tous en bleu, buvette et petite restauration sur place, matches officiels à 17h et 19h, etc…

Complexe du Vignarès 36, chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

English :

Open to all! On the program: parent/child handball tournament, peripheral activities, dress code: all in blue, refreshments and snacks on site, official matches at 5pm and 7pm, etc…

German :

Die Veranstaltung ist für alle offen! Programm: Handballturnier für Eltern und Kinder, Animationen am Rande der Veranstaltung, Dresscode: alle in Blau, Imbiss und kleine Snacks vor Ort, offizielle Spiele um 17 und 19 Uhr, usw…

Italiano :

L’evento è aperto a tutti! In programma: torneo di pallamano genitori/bambini, attività periferiche, dress code: tutti in blu, bar e snack in loco, partite ufficiali alle 17.00 e alle 19.00, ecc…

Espanol :

El evento está abierto a todos En el programa: torneo de balonmano para padres e hijos, actividades periféricas, código de vestimenta: todos de azul, bar de refrescos y tentempiés in situ, partidos oficiales a las 17.00 y a las 19.00 horas, etc…

