Opération nettoie ta forêt rue du Stade Petite-Rosselle

La Ville de Petite-Rosselle invite tous les citoyens à participer à une opération de nettoyage de la forêt, intitulée Nettoie ta Forêt . Cette initiative vise à sensibiliser et à mobiliser la population locale à la préservation de leur cadre de vie et à la propreté des forêts.

Un rendez-vous citoyen pour un environnement plus propre

Les participants sont invités à se rassembler à 8h30 au parking du Stade de football (rue du Stade) point de départ de cette action collective.

Informations Pratiques

– Date Samedi 15 novembre 2025

– Heure 8h30

– Lieu de rendez-vous parking du Stade de football (rue du Stade)

– Zones concernées parc à bois, forêt Square Leharle

– Équipement recommandé Gants et vêtements appropriés pour le travail en extérieur.

– Inscription obligatoire, par téléphone au 03 87 85 27 10.

– Convivialité Un barbecue sera offert à tous les participants après l’opération, à la Société de TirTout public

rue du Stade RDV parking du Stade – Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 85 27 10

English :

The town of Petite-Rosselle is inviting all citizens to take part in a forest clean-up operation called Nettoie ta Forêt . This initiative aims to raise awareness and mobilize the local population to preserve their living environment and keep the forests clean.

A civic event for a cleaner environment

Participants are invited to gather at 8:30 a.m. at the soccer stadium parking lot (rue du Stade), the starting point for this collective action.

Practical information

– Date: Saturday, November 15, 2025

– Time: 8:30 a.m

– Meeting point: soccer stadium parking lot (rue du Stade)

– Areas involved: wood park, Square Leharle forest

– Recommended equipment: Gloves and appropriate outdoor clothing.

– Registration: compulsory, by telephone on 03 87 85 27 10.

– Conviviality: A barbecue will be offered to all participants after the operation, at the Société de Tir

German :

Die Stadt Petite-Rosselle lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, an einer Waldreinigungsaktion mit dem Titel Nettoie ta Forêt (Reinige deinen Wald) teilzunehmen. Diese Initiative soll die lokale Bevölkerung für die Erhaltung ihres Lebensraums und die Sauberkeit der Wälder sensibilisieren und mobilisieren.

Ein Bürgertreffen für eine sauberere Umwelt

Die Teilnehmer sind eingeladen, sich um 8:30 Uhr auf dem Parkplatz des Fußballstadions (rue du Stade) zu versammeln, dem Ausgangspunkt dieser kollektiven Aktion.

Praktische Informationen

– Datum: Samstag, 15. November 2025

– Uhrzeit: 8.30 Uhr

– Treffpunkt: Parkplatz des Fußballstadions (rue du Stade)

– Betroffene Bereiche: Holzpark, Wald Square Leharle

– Empfohlene Ausrüstung: Handschuhe und geeignete Kleidung für die Arbeit im Freien.

– Anmeldung: Pflicht, telefonisch unter 03 87 85 27 10.

– Geselligkeit: Nach der Aktion wird allen Teilnehmern ein Barbecue bei der Société de Tir angeboten

Italiano :

La città di Petite-Rosselle invita tutti a partecipare all’operazione di pulizia della foresta denominata Nettoie ta Forêt . L’obiettivo di questa iniziativa è quello di sensibilizzare e mobilitare la popolazione locale a preservare il proprio ambiente di vita e a mantenere pulite le foreste.

Un evento cittadino per un ambiente più pulito

I partecipanti sono invitati a ritrovarsi alle 8.30 presso il parcheggio dello stadio di calcio (rue du Stade), punto di partenza di questa azione collettiva.

Informazioni pratiche

– Data: sabato 15 novembre 2025

– Ora: 8.30

– Punto d’incontro: parcheggio dello stadio di calcio (rue du Stade)

– Aree interessate: parco del bosco, bosco di Square Leharle

– Attrezzatura consigliata: guanti e abbigliamento adeguato per i lavori all’aperto.

– Iscrizione: obbligatoria, telefonando al numero 03 87 85 27 10.

– Divertimento: un barbecue sarà offerto a tutti i partecipanti dopo l’evento, presso la Société de Tir

Espanol :

La ciudad de Petite-Rosselle invita a todo el mundo a participar en una operación de limpieza forestal denominada Nettoie ta Forêt . El objetivo de esta iniciativa es sensibilizar y movilizar a la población local para preservar su entorno vital y mantener limpios los bosques.

Un acto ciudadano por un medio ambiente más limpio

Se invita a los participantes a reunirse a las 8.30 h en el aparcamiento del estadio de fútbol (rue du Stade), punto de partida de esta acción colectiva.

Información práctica

– Fecha: sábado 15 de noviembre de 2025

– Hora: 8.30 h

– Punto de encuentro: aparcamiento del estadio de fútbol (rue du Stade)

– Zonas afectadas: parque del bosque, bosque de Square Leharle

– Equipo recomendado: guantes y ropa adecuada para el trabajo al aire libre.

– Inscripción: obligatoria, por teléfono en el 03 87 85 27 10.

– Diversión: Se ofrecerá una barbacoa a todos los participantes después del evento, en la Société de Tir

