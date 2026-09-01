Opération nettoyage Carry-le-Rouet
samedi 19 septembre 2026 · Carry-le-Rouet
Informations pratiques
Carry-le-Rouet
Opération nettoyage
Samedi 19 septembre 2026 à partir de 9h. Parking du Rouet Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Agis pour l’environnement et rejoins les Perles de la Côte Bleue !
Distribution de sacs, pinces et gants. .
Parking du Rouet Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr
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English :
Take action for the environment and join Les Perles de la Côte Bleue!
L’événement Opération nettoyage Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet
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