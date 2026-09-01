Informations pratiques

Carry-le-Rouet

Opération nettoyage

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 9h. Parking du Rouet Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Agis pour l’environnement et rejoins les Perles de la Côte Bleue !

Distribution de sacs, pinces et gants. .

Parking du Rouet Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr

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English :

Take action for the environment and join Les Perles de la Côte Bleue!

L’événement Opération nettoyage Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet