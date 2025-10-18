Opération nettoyage d’Automne Cimetière Maîche
Opération nettoyage d'Automne Cimetière Maîche samedi 18 octobre 2025.
Opération nettoyage d’Automne
Cimetière 19 avenue du général de Gaulle Maîche Doubs
Début : 2025-10-18 09:00:00
fin : 2025-10-18 12:00:00
2025-10-18
La mairie organise une opération nettoyage du cimetière ! Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues avec leur matériel de jardinage. Les gants et les sacs sont fournis. Inscriptions en mairie. .
Cimetière 19 avenue du général de Gaulle Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 03 01 contact@mairie-maiche.fr
