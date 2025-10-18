Opération nettoyage d’Automne Cimetière Maîche

Opération nettoyage d’Automne Cimetière Maîche samedi 18 octobre 2025.

Opération nettoyage d’Automne

Cimetière 19 avenue du général de Gaulle Maîche Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

Date(s) :

2025-10-18

La mairie organise une opération nettoyage du cimetière ! Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues avec leur matériel de jardinage. Les gants et les sacs sont fournis. Inscriptions en mairie. .

Cimetière 19 avenue du général de Gaulle Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 03 01 contact@mairie-maiche.fr

English : Opération nettoyage d’Automne

German : Opération nettoyage d’Automne

Italiano :

Espanol :

L’événement Opération nettoyage d’Automne Maîche a été mis à jour le 2025-09-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER