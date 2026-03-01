Opération Nettoyage de la Touloubre Parc Yvan Dellerm Pélissanne

Opération Nettoyage de la Touloubre

Samedi 7 mars 2026 de 8h30 à 11h. Parc Yvan Dellerm Cours Victor Hugo Pélissanne Bouches-du-Rhône

La Ville de Pélissanne vous invite à participer à une matinée citoyenne dédiée à la protection de notre environnement.

Au programme

– Accueil des participants à 8h30

– Nettoyage des berges de la Touloubre de 9h00 à 11h00



Une action menée en collaboration avec l’Association de la pêche et de la protection du milieu aquatique.



Seul, en famille ou entre amis, venez mettre les mains dans la Touloubre pour préserver notre cadre de vie ! .

Parc Yvan Dellerm Cours Victor Hugo Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 11 52 mairie@ville-pelissanne.fr

English :

The City of Pélissanne invites you to participate in a citizen morning dedicated to protecting our environment.

