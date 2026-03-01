Opération nettoyage des bords de Loire J’aime la Loire…propre

Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 08:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Le samedi 7 mars 2026, mobilisons-nous pour une Loire plus propre ! L’opération J’aime la Loire… PROPRE vous invite à rejoindre l’un des nombreux points de rassemblement dans le Loiret dès 8h30 pour une grande matinée de nettoyage des bords de Loire. En famille, entre amis ou en solo, chaque geste compte pour préserver notre magnifique fleuve royal et sa biodiversité. Après l’effort, un verre de l’amitié sera offert à tous les participants pour un moment convivial. Avec le soutien des mairies et de partenaires engagés, faisons ensemble de cette journée une belle action pour l’environnement. Rejoignez le mouvement et contribuez à un cadre naturel plus sain pour tous ! .

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 69 76 20 fdcl@chasseurs45.com

English :

Take part in the J’aime la Loire? PROPRE operation on Saturday, March 1, 2025! Join the movement from 8:30 a.m. to clean up the banks of the Loire and preserve our environment. Numerous meeting points available. A friendly drink will be offered to participants.

L’événement Opération nettoyage des bords de Loire J’aime la Loire…propre Briare a été mis à jour le 2026-03-04 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX