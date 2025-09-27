Opération »Nettoyons la nature » Mairie de La Richardais La Richardais

Opération »Nettoyons la nature » Mairie de La Richardais La Richardais samedi 27 septembre 2025.

Opération »Nettoyons la nature »

Mairie de La Richardais 1, place de la République La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 09:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Le Conseil Municipal des Jeunes vous invite à participer à »Nettoyons la nature 2025″.

Venez nous aider à nettoyer les rues de votre ville !

Départ devant la Mairie. .

Mairie de La Richardais 1, place de la République La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 50 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Opération »Nettoyons la nature » La Richardais a été mis à jour le 2025-09-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme