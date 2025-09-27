Opération »Nettoyons la nature » Mairie de La Richardais La Richardais
Opération »Nettoyons la nature »
Mairie de La Richardais 1, place de la République La Richardais Ille-et-Vilaine
2025-09-27 09:30:00
2025-09-27
2025-09-27
Le Conseil Municipal des Jeunes vous invite à participer à »Nettoyons la nature 2025″.
Venez nous aider à nettoyer les rues de votre ville !
Départ devant la Mairie. .
Mairie de La Richardais 1, place de la République La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 50 90
