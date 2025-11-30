Opération Noël au Fort ! Mémorial Fort Montbarey Brest

Opération Noël au Fort !

Mémorial Fort Montbarey Allée de Bir Hakeim Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 14:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Le petit marché de Noël d’artisans et d’indépendants locaux sera installé en intérieur ; le Père Noël sera là. Crêpes et vin chaud, pour un moment réconfortant et doux après l’humidité des tunnels …

A 16h00, madame Gwenaëlle Magadur, l’inventrice de la Ligne Bleue, celle des fortifications, prononcera une conférence sur cette ligne et les fortifications périphériques du Brest d’avant-guerre.

Une entrée au fort et au musée, au tarif exceptionnel de 2 euros ! Et toujours gratuite pour les moins de 9 ans. .

Mémorial Fort Montbarey Allée de Bir Hakeim Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 95 55 43 55

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Opération Noël au Fort ! Brest a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole