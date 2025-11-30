Opération Noël au Fort ! Mémorial Fort Montbarey Brest
Opération Noël au Fort ! Mémorial Fort Montbarey Brest dimanche 30 novembre 2025.
Opération Noël au Fort !
Mémorial Fort Montbarey Allée de Bir Hakeim Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 14:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Le petit marché de Noël d’artisans et d’indépendants locaux sera installé en intérieur ; le Père Noël sera là. Crêpes et vin chaud, pour un moment réconfortant et doux après l’humidité des tunnels …
A 16h00, madame Gwenaëlle Magadur, l’inventrice de la Ligne Bleue, celle des fortifications, prononcera une conférence sur cette ligne et les fortifications périphériques du Brest d’avant-guerre.
Une entrée au fort et au musée, au tarif exceptionnel de 2 euros ! Et toujours gratuite pour les moins de 9 ans. .
Mémorial Fort Montbarey Allée de Bir Hakeim Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 95 55 43 55
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Opération Noël au Fort ! Brest a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole