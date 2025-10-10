Opération Octobre à table conférence “Alimentation, santé et plaisir bien manger pour bien vieillir ” rue San Inacio Ascain

Opération Octobre à table conférence “Alimentation, santé et plaisir bien manger pour bien vieillir ” rue San Inacio Ascain vendredi 10 octobre 2025.

rue San Inacio Médiathèque Ascain Pyrénées-Atlantiques

Conférences animées par Amélie Ballanger, diététicienne-nutritionniste depuis près de 20 ans et est spécialisée dans la prévention santé et la gestion de projets. En tant que cofondatrice d’Essentiel Nutrition, elle animé des actions de prévention auprès du grand public et elle forme les diététiciennes souhaitant développer cette activité.

La conférence de deux heures se veut interactive pour faire participer le public et favoriser les échanges.

Nous aborderons le sujet de la place de l’alimentation dans la santé du senior et comment elle peut agir favorablement sur la prévention de certains déterminants de santé et évolution liées à l’âge. Une approche positive et bienveillante de notre rapport avec l’alimentation. .

rue San Inacio Médiathèque Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 36 bibliotheque@mairie-ascain.fr

