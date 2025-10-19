Opération Octobre Rose à Lourdes au lac de Lourdes Lourdes
Début : 2025-10-19
Comme tous les ans, la ville de Lourdes fête Octobre Rose ! Rendez vous le dimanche 19 octobre 2025 au lac de Lourdes pour une journée d’animations et de récolte de fonds pour la lutte contre le cancer.
Programme
> Le matin, courses et marches
– 8 h à 9 h 30 Inscriptions Tarif = 10 € (course à partir 15 ans) ;
– 9 h 30 Départ de la Course Adultes (nouveau parcours 9,2 km) ;
– 10 h Départ de la marche (6 km) ;
– 11 h 30 Départ de la Course des enfants (1 km).
> Après-midi stands et animations, de 14h à 17h.
Informations et bulletin d’inscription aux courses via les liens et documents ci-dessous.
au lac de Lourdes LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57 culture@ville-lourdes.fr
English :
Like every year, the town of Lourdes is celebrating Pink October! Join us on Sunday, October 19, 2025 at Lourdes Lake for a day of entertainment and fundraising for the fight against cancer.
Program:
> Morning races and walks:
– 8 a.m. to 9:30 a.m.: Registration Fee = 10 ? (races for 15-year-olds and over) ;
– 9:30 am: Start of the Adult Race (new course: 9.2 km);
– 10 a.m.: Start of the walk (6 km);
– 11:30 am: Start of the Children’s Race (1 km).
> Afternoon: stands and entertainment, from 2 p.m. to 5 p.m.
Information and registration forms are available via the links and documents below.
German :
Wie jedes Jahr feiert die Stadt Lourdes den Rosa Oktober! Treffen Sie sich am Sonntag, den 19. Oktober 2025, am See von Lourdes, um einen Tag lang Veranstaltungen zu besuchen und Geld für den Kampf gegen den Krebs zu sammeln.
Programm:
> Am Morgen: Läufe und Wanderungen
– 8.00 bis 9.30 Uhr: Anmeldung Preis = 10 ? (Lauf ab 15 Jahren) ;
– 9.30 Uhr: Start des Laufs für Erwachsene (neue Strecke: 9,2 km) ;
– 10 Uhr: Start der Wanderung (6 km) ;
– 11.30 Uhr: Start des Kinderlaufs (1 km).
> Nachmittags: Stände und Animationen, von 14 bis 17 Uhr.
Informationen und Anmeldeformular für die Läufe über die untenstehenden Links und Dokumente.
Italiano :
Come ogni anno, la città di Lourdes festeggia l’Ottobre Rosa! Unitevi a noi domenica 19 ottobre 2025 al lago di Lourdes per una giornata di divertimento e di raccolta fondi per la lotta contro il cancro.
Programma:
> Al mattino, gare e passeggiate:
– dalle 8 alle 9.30: Iscrizione Quota = 10 euro (gara per i 15 anni e oltre) ;
– 9.30: Partenza della Corsa degli adulti (nuovo percorso: 9,2 km);
– 10.00: Partenza della camminata (6 km);
– 11.30: partenza della gara dei bambini (1 km).
> Pomeriggio: stand e intrattenimento, dalle 14.00 alle 17.00.
Informazioni e moduli di iscrizione alle gare sono disponibili ai link e ai documenti sottostanti.
Espanol :
Como cada año, la ciudad de Lourdes celebra el Octubre Rosa Únase a nosotros el domingo 19 de octubre de 2025 en el lago de Lourdes para un día de entretenimiento y recaudación de fondos para la lucha contra el cáncer.
Programa:
> Por la mañana, carreras y paseos:
– de 8.00 a 9.30 h: Inscripción Tarifa = 10 euros (carrera para mayores de 15 años) ;
– 9.30 h: Salida de la Carrera de adultos (nuevo recorrido: 9,2 km);
– 10.00 h: Inicio de la marcha (6 km);
– 11.30 h: Salida de la carrera infantil (1 km).
> Tarde: puestos y animación, de 14.00 a 17.00 horas.
Información y formularios de inscripción para las carreras en los enlaces y documentos que figuran a continuación.
L’événement Opération Octobre Rose à Lourdes Lourdes a été mis à jour le 2025-09-30 par OT de Lourdes|CDT65