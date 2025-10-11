OPÉRATION OCTOBRE ROSE Caignac
OPÉRATION OCTOBRE ROSE
SALLE DE LA GRANGETTE Caignac Haute-Garonne
Tarif : 14 – 14 – 19 EUR
Début : 2025-10-11 15:00:00
Rendez-vous à Caignac le samedi 11 octobre pour l’opération Octobre Rose !
Au programme
Dès 15h00 Après-midi récréatif avec jeux de société, jeux vidéo actuels et rétro-gaming.
Profitez de la buvette gourmande.
20h00 Repas Daube suivi d’une soirée quiz musical et karaoké !
Inscription avant le 5 octobre.
Tarifs pour les adhérents
14€ pour les plus de 12 ans.
7€ pour les enfants de 6 à 12 ans.
Tarifs pour les non adhérents
19€ pour les plus de 12 ans.
10€ pour les enfant de 6 à 12 ans.
Amenez vos couverts.
Une tombola est organisé en ce mois, pour 1€ le ticket, le tirage au sort aura lieu le 19 octobre. 14 .
SALLE DE LA GRANGETTE Caignac 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 20 13 61 foyerruralcaignac@gmail.com
English :
Join us in Caignac on Saturday, October 11 for the Pink October campaign!
German :
Wir treffen uns am Samstag, den 11. Oktober in Caignac zur Aktion Rosa Oktober !
Italiano :
Unitevi a noi a Caignac sabato 11 ottobre per la campagna Ottobre rosa !
Espanol :
Únase a nosotros en Caignac el sábado 11 de octubre con motivo de la campaña Octubre Rosa
