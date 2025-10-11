OPÉRATION OCTOBRE ROSE Caignac

OPÉRATION OCTOBRE ROSE Caignac samedi 11 octobre 2025.

OPÉRATION OCTOBRE ROSE

SALLE DE LA GRANGETTE Caignac Haute-Garonne

Tarif : 14 – 14 – 19 EUR

Début : 2025-10-11 15:00:00

2025-10-11

Rendez-vous à Caignac le samedi 11 octobre pour l’opération Octobre Rose !

Au programme

Dès 15h00 Après-midi récréatif avec jeux de société, jeux vidéo actuels et rétro-gaming.

Profitez de la buvette gourmande.

20h00 Repas Daube suivi d’une soirée quiz musical et karaoké !

Inscription avant le 5 octobre.

Tarifs pour les adhérents

14€ pour les plus de 12 ans.

7€ pour les enfants de 6 à 12 ans.

Tarifs pour les non adhérents

19€ pour les plus de 12 ans.

10€ pour les enfant de 6 à 12 ans.

Amenez vos couverts.

Une tombola est organisé en ce mois, pour 1€ le ticket, le tirage au sort aura lieu le 19 octobre. 14 .

SALLE DE LA GRANGETTE Caignac 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 20 13 61 foyerruralcaignac@gmail.com

English :

Join us in Caignac on Saturday, October 11 for the Pink October campaign!

German :

Wir treffen uns am Samstag, den 11. Oktober in Caignac zur Aktion Rosa Oktober !

Italiano :

Unitevi a noi a Caignac sabato 11 ottobre per la campagna Ottobre rosa !

Espanol :

Únase a nosotros en Caignac el sábado 11 de octubre con motivo de la campaña Octubre Rosa

