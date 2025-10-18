Opération On Sein’FORME Petite-Rosselle

Opération On Sein’FORME Petite-Rosselle samedi 18 octobre 2025.

Opération On Sein’FORME

Ctr Saint-Charles Petite-Rosselle Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-18

Au programme ; conférence prendre ses seins en mains avant et après la maladie , séance de sport pour garder la forme ouvert à tous, sensibilisation à l’auto-examen, prévention du cancer du sein, animations tout au long de l’après-midi autour de la sensibilisation contre le cancer du sein…

TARIF 2 euros. L’intégralité des bénéfices réalisés sera reversée à l’association DesSeins Pour La Vie.

Ctr Saint-Charles Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 84 80 94

English :

On the program: a lecture on taking charge of your breasts before and after the disease , a sports session to keep in shape open to all, self-examination awareness, breast cancer prevention, afternoon activities to raise awareness of breast cancer?

RATE: 2 euros. All profits will be donated to the DesSeins Pour La Vie association.

German :

Auf dem Programm stehen: Vortrag Die Brust vor und nach der Krankheit in den Griff bekommen , Sport um in Form zu bleiben für alle, Sensibilisierung für die Selbstuntersuchung, Brustkrebsprävention, Animationen während des ganzen Nachmittags rund um die Sensibilisierung gegen Brustkrebs?

TARIF: 2 Euro. Der gesamte Erlös geht an die Organisation DesSeins Pour La Vie.

Italiano :

Il programma prevede una conferenza su prendersi cura del proprio seno prima e dopo la malattia , una sessione sportiva per tenersi in forma aperta a tutti, l’autoesame di sensibilizzazione, la prevenzione del tumore al seno, ed eventi durante tutto il pomeriggio per sensibilizzare sul tema del tumore al seno, ecc

TASSO: 2 EURO. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione DesSeins Pour La Vie.

Espanol :

El programa incluye una conferencia sobre cómo cuidar los senos antes y después de la enfermedad , una sesión de deporte para mantenerse en forma abierta a todos, concienciación sobre el autoexamen, prevención del cáncer de mama, y actos a lo largo de la tarde para concienciar sobre el cáncer de mama, etc

TARIFA: 2 EUROS. Todos los beneficios se donarán a la asociación DesSeins Pour La Vie.

