Opération orientation sur les métiers de la santé, Domaine des loges Parthenay

Opération orientation sur les métiers de la santé

Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

BigUp Santé mise sur l’avenir en lançant son propre forum d’orientation sur les métiers de la santé une grande première pour mettre en lumière ces professions indispensables à une bonne qualité de vie sur nos territoires !

Seront réuni pour ce projet les professionnels de Gâtine pour porter cet événement unique en son genre !

Ainsi, médecin, infirmier, kinésithérapeute, orthoptiste, diététicienne, sage femme … seront présents pour accueillir lycéens et collégiens le temps d’une grande demi-journée de découverte.

Des ateliers pratiques seront organisés pour manipuler, tester, découvrir les métiers en échangeant avec les praticiens qui pourront partager leur parcours et la réalité de leur quotidien.

Des stands seront installés pour comprendre les formations.

Ainsi, le Professeur Bigueupe accompagnera les visiteurs de façon décalée. .

Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 85 10 contact@bigup-sante.fr

